«Хотелось заглянуть в глаза будущим соперникам». Гаджиев о собрании президентов медиафутбольных клубов на ютуб-шоу

Камил Гаджиев высказался после собрания президентов медиафутбольных клубов.

Собрание состоялось в рамках ютуб-шоу «Черная комната».

– Почему туда пошли? Вам самому было интересно или скорее это ваша обязанность как руководителя клуба появляться на таких мероприятиях?

– Я на столе уже не в первый раз, Сева (Терлецкий, ведущий шоу – Sports.ru) меня приглашает. Для меня это всегда позитивный поход. Что-то даю сам этому проекту, что-то от него беру, больше узнаю о медиафутболе.

Я рад был просто всех увидеть. Моя команда довольно рано вылетела из МФЛ, не участвовала в МКС. Мы давно не виделись. Я пришел и повидать людей, со многими президентами я в хороших отношениях, плюс послушать свежие новости.

Ну и, конечно, как выражаются у нас в единоборствах – хотелось заглянуть в глаза будущим соперникам.

– Насколько вам понравилось само собрание? Оно оправдало ваши ожидания?

– Собрание живое, бодрое. На самом деле мы там просидели 3 часа и могли проследить еще пару часов. Так всегда бывает, когда собираются профессионалы, которым есть что обсудить.

– При просмотре сложилось впечатление, что атмосфера накалялась. Это ложное ощущение или в какой-то момент все и вправду завелись?

– Я бы не сказал, что обстановка была напряженной. Даже те, кто напрягались, делали это больше для того, чтобы мы в полной мере соответствовали современным тенденциям. Потому что люди смотрят проекты, где хотя бы отдалённые есть конфликт.

Это больше игра, чем реальное положение дел. Все президенты друг с другом в отличных отношениях. И даже если где-то были в этот день напряжения, они были скорее искусственные, – рассказал президент Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.