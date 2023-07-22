Гаджиев – о собрании глав промоушенов: «Мы стараемся сделать так, чтобы индустрия жила по единым правилам»

Теги MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев рассказал о встрече глав российских ММА-промоушенов в Общественной палате РФ.

«Был собран круглый стол промоутеров, что послужит прологом созданию саморегулирующей организации в индустрии единоборств, не только MMA в чистом виде – там же бокс, кикбоксинг, кулачные бои. Если коротко резюмировать мы сейчас стараемся сделать так, чтобы индустрия жила по единым правилам», – заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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1 комментарий

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artur.mishkin
Обсуждали последние модные тренды и где лучше всего делать брови
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