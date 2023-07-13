Гаджиев – об отмене турнира 24 июня: «Это пошло даже на пользу. На все воля Всевышнего»

Теги MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Президент лиги AMC Камил Гаджиев оценил потери от переноса турнира.

«Если говорить про день рождения и юбилей, то отмена турнира пошла даже на пользу. Я бы эмоционально выложился 24 июня, а 25 был бы пустой. Такое часто бывает после турниров. В этот же раз я был в тонусе на 100%.

Я спокойно ко всему отношусь. Со мной чего только не бывало. Отменился турнир, погрустили. Мы отдали себе отчет, отнеслись по-философски. На все воля Всевышнего. Что Бог не делает, все к лучшему», – заявил президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Президент АМС Fight Nights Камил Гаджиев заявил об отмене турнира, который планировался на 24 июня

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1 комментарий

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Дмитрий Медведев
Жаль турнир в кремле тоже отменился..
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