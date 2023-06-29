Гаджиев – о бое Маска и Цукерберга: «Здорово, что такие люди обращают внимание на единоборства»

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Илон Маск Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев позитивно оценил возможный бой Илона Маска и Марка Цукерберга.

«Очень маловероятен бой такого формата на территории России, потому что это противостояние больше для американской аудитории.

Люди, известные во всем мире и в Америке, – это можно монетизировать. Либо предположу, что такой бой может пройти в Саудовской Аравии, где иногда бывают очень большие платежи за возможность проводить именно в этой стране.

В России мы экономически не можем сделать этот турнир оправданным. Но здорово, что такого рода люди обращают внимание на единоборства», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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