Павлович показал видео силовой тренировки: «Всем спорта, друзья»
Сергей Павлович показал, как приседает под весами.
«Моя дисциплина, моя уверенность в себе! Всем спорта, друзья», – подписал видео тяжеловес UFC Сергей Павлович.
Павлович занимает первое место в рейтинге тяжеловесов UFC. Последний раз он дрался в апреле 2023 года, когда нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде.
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