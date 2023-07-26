Павлович показал видео силовой тренировки: «Всем спорта, друзья»

Сергей Павлович показал, как приседает под весами.

«Моя дисциплина, моя уверенность в себе! Всем спорта, друзья», – подписал видео тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Павлович занимает первое место в рейтинге тяжеловесов UFC. Последний раз он дрался в апреле 2023 года, когда нокаутировал в первом раунде.

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Менеджер Павловича: «Павлович еще может подраться с Джонсом. Серега будет страховать их поединок с Миочичем»