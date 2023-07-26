Павлович показал видео силовой тренировки: «Всем спорта, друзья»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Кертис Блейдс Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович показал, как приседает под весами.

«Моя дисциплина, моя уверенность в себе! Всем спорта, друзья», – подписал видео тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Павлович занимает первое место в рейтинге тяжеловесов UFC. Последний раз он дрался в апреле 2023 года, когда нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде.

Аспинэлл – о Павловиче: «Он дважды снимался с поединка со мной. Но это не значит, что он боится»

Менеджер Павловича: «Павлович еще может подраться с Джонсом. Серега будет страховать их поединок с Миочичем»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий