Порье назвал единственный шанс Гейджи: «Он может победить меня в зарубе, но в техничном бою я по-настоящему силен»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи UFC 291 Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье уверен, что у Джастина Гейджи есть лишь один шанс на победу в их поединке.

«Думаю, если мы будем драться медленнее и техничнее, то я выиграю бой еще увереннее. Единственный шанс Джастина победить меня – устроить зарубу.

Если он попытается провести со мной техничный бой в центре октагона, то там я буду по-настоящему силен», – сказал бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.

Напомним, что бой Дастина Порье и Джастина Гейджи возглавит турнир UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (Юта) в ночь на 30 июля.

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1 комментарий

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varlan
Заруба будет знатная, факт
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