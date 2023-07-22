Роберт Уиттакер: «Я ничего не показал в бою с дю Плесси. Абсолютный провал. Вся работа насмарку»

Роберт Уиттакер назвал провалом свое выступление в поединке с Дрикусом дю Плесси.

«Я выходил против дю Плесси, желая максимально проявить себя и показать лучший бой в карьере. А в итоге это выступление стало худшим.

Самое тяжялое в этом всем то, что понимаю, чего мог добиться. Я расстроен, потому что много времени посвятил подготовке к этому бою, а затем вышел и ничего не показал. Абсолютный провал. Вся работа насмарку», – заявил экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер.

Напомним, что Роберт Уиттакер проиграл нокаутом во втором раунде в поединке с Дрикусом дю Плесси. Бой прошел 9 июля на турнире UFC 290.

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