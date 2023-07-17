Иван Штырков: «Шлеменко победит Оливейру, но не нокаутом. Он уже не роняет соперников»

Теги MMA Александр Шлеменко Иван Штырков Алекс Оливейра Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков оценил шансы Александра Шлеменко победить Алекса Оливейру.

«В первую очередь напрашивается вопрос, кто такой этот Оливейра? Я такого бойца не знаю. У меня перед глазами последние бои Саши Шлеменко. Могу оттолкнуться от последних трех поединков. Все вопросы к тому, в какой форме будет Шлеменко. Я поставлю на него. Надеюсь, что подойдет в отличной форме.

Если Саша будет хорошо дышать и серьезно подготовится, тогда три раунда по пять минут могут завершиться его победой. Вряд ли нокаутом. Шлеменко уже не роняет соперников. Все знают его вертушки, все к этому готовы. Надеюсь, что сможет победить судейским решением», – заявил боец MMA Иван Штырков.

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3 комментария

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Мага осторожный
Штырков все таки не удержал забор и уронил его себе на голову, отсюда и этот бред горячечный
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topsatan
Сказочный...
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sanek maloi
Вместе забор!Фас! Сказал Алтушкин! Иди с Дациком попробуй теперь. Не ожидал я, что за Славу буду топить теперь. Самый адекватный из поп мма. За Иуду АЕ отдельно спасибо, не стал его поливать, а как мог вроде защищал после тёрок. АЕ дурень, но его бросили, посмотрите его спаринги с чеченцами после сидки, там жесть, АЕ бьют, а, он падает и встаёт отбуцканный, не сдается. Слава, АЕ мужики, и бухает Саша не просто так, но сопьется просто так то. Рыжий Т. будь как сейчас, если как раньше станешь потом, то как Шттырь Ваня станешь, таким же уебком алтышкина.
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