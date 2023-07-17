Иван Штырков: «Шлеменко победит Оливейру, но не нокаутом. Он уже не роняет соперников»

Иван Штырков оценил шансы Александра Шлеменко победить Алекса Оливейру.

«В первую очередь напрашивается вопрос, кто такой этот Оливейра? Я такого бойца не знаю. У меня перед глазами последние бои Саши Шлеменко. Могу оттолкнуться от последних трех поединков. Все вопросы к тому, в какой форме будет Шлеменко. Я поставлю на него. Надеюсь, что подойдет в отличной форме.

Если Саша будет хорошо дышать и серьезно подготовится, тогда три раунда по пять минут могут завершиться его победой. Вряд ли нокаутом. Шлеменко уже не роняет соперников. Все знают его вертушки, все к этому готовы. Надеюсь, что сможет победить судейским решением», – заявил боец MMA Иван Штырков.

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