Дазаев про реванш с Бикревым: «Хочу сломать его и отправить на пенсию»

Гойти Дазаев про реванш с чемпионом AMC Fight Night Дмитрием Бикревым:

«Думаю, что Дмитрий выдохнул, когда я узнал, что я снялся. Я разговаривал с Камилом, я буду соперника победителя пары Бикрев – Махно. Хочу реванш с Дмитрием, хочу его сломать и отправить на пенсию»

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