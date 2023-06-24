Тренер Анкалаева: «Джамал Хилл – не чемпион. Магомед может за один вечер побить и Хилла, и Блаховича. Легко»

Тренер Магомеда Анкалаева признался, что не считает Джамала Хилла чемпионом.

«Я не считаю Джамала Хилла чемпионом, его просто организация подвела к титульному бою. Анкалаев тоже так думает. Да, Хилл «поронял» людей, но он же ударник. Чтобы там у кого-то серьезного выиграть – ну не знаю. Магомеду он точно не соперник.

Мое сугубо личное мнение (потому что я знаю, как он на тренировках работает): если Магомед раскроет себя в ринге, то может и два боя за вечер сделать, он побьет и Хилла, и Блаховича за один вечер. Легко», – заявил тренер Анкалаева Сухраб Магомедов.

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