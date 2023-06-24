Тренер Анкалаева: «Джамал Хилл – не чемпион. Магомед может за один вечер побить и Хилла, и Блаховича. Легко»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Тренер Магомеда Анкалаева признался, что не считает Джамала Хилла чемпионом.

«Я не считаю Джамала Хилла чемпионом, его просто организация подвела к титульному бою. Анкалаев тоже так думает. Да, Хилл «поронял» людей, но он же ударник. Чтобы там у кого-то серьезного выиграть – ну не знаю. Магомеду он точно не соперник.

Мое сугубо личное мнение (потому что я знаю, как он на тренировках работает): если Магомед раскроет себя в ринге, то может и два боя за вечер сделать, он побьет и Хилла, и Блаховича за один вечер. Легко», – заявил тренер Анкалаева Сухраб Магомедов.

Хилл – о Джонсе: «Слова Джона расстроили меня, потому что я хотел бы с ним подраться»

Магомед Анкалаев: «Ян Блахович, если ты готов к еще одному бою, то подай признаки жизни!»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илюша17
Согласен. Прохазка чемпион
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий