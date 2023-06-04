Исмаилов – об алкоголизме Александра Емельяненко: «Нужно в реабилитационный центр в Дагестане его закрыть, где чуть жесткие методы»

Теги Александр Емельяненко Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Магомед Исмаилов посоветовал Александру Емельяненко пройти лечение в Дагестане.

«Нужно в реабилитационный центр в Дагестане его закрыть. Есть очень хорошие реабилитационные центры, я могу посоветовать, где алкоголизм лечат и наркотическую зависимость.

Но там методы чуть такие… жесткие. Но действенные. Только так. Месяца два-три. Александр должен пройти реабилитацию в реабилитационных центрах Дагестана.

Это действенно. Я знаю людей, которым помогало. Человек не хочет возвращаться туда. Он с этим живет.

Он потом видит стакан водки — вспоминает, через что он прошел там за три-четыре месяца, и думает: «Оно того не стоит». Так это работает», – сказал боец ММА Магомед Исмаилов.

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2 комментария

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Kanan Jarrus
Ответ Kanan Jarrus
русского от пьянства может спасти только кадыров. алекс федорьяненко - яркий тому пример: как только разрешили отправиться на вольные хлеба тут же вспомнил уроки из детства стрингоньяненко старшего.
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/5/9/5842955.jpg
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