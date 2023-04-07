Малыхин – о Петре Яне: «Что-то с ним происходит в неделю боя. В следующий раз полечу с ним»

Теги UFC MMA Петр Ян Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Чемпион ONE в полутяжелом весе Анатолий Малыхин сообщил, что будет находиться в углу экс-чемпиона UFC Петра Яна во время его следующего поединка.

«На следующий бой я полечу с Петей. Чего бы мне это не стоило. Что-то с ним происходит в неделю боя. Не знаю, что именно.

Я вижу, насколько он отдается, как он бегает и опережает всех, как он проводит спарринги. Он с утра приезжает, под дождем [тренируется]. Он реально хорошо готовится, я это все вижу. Я не буду врать. Если бы он не дорабатывал, то я бы ему об этом сказал.

Может, в последние дни ему не хватает поддержки. Не знаю, надо сесть и разобраться. На следующий бой, чего бы мне это не стоило, я буду там. Если, конечно, Петя будет не против. Думаю, что я помогу ему», – сказал Малыхин.

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