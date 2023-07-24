Соннен ставит Адесанью выше Джонса: «Изи придет на место Конора и сотрет Джона в пыль»
Чейл Соннен считает, что медийно Исраэль Адесанья превосходит Джона Джонса.
«Они оба хотят заявить, что лучшие в истории. По расхожему мнению, все решат люди. И тут Изи обходит Джонса.
То, что он сделал на UFC 290, внимание и хайп, которые он создает, получаемые им чеки и зарабатываемые им доллары…
Он придет на место Конора Макгрегора, а Джонса он давно стер в пыль. Джон никогда не играл в эту игру, и это его ошибка.
Через десять лет, когда вы оглянетесь назад и попытаетесь рассказать историю, вы не скажете «Джон Джонс». Вы скажете «Адесанья», – сказал Чейл Соннен.
Адесанья – о перепалке с дю Плесси: «Когда он нокаутировал Уиттакера, я просто рехнулся. В тот момент из меня выходил зверь»
Стриклэнд ответил на вызов Адесаньи: «Если вы заплатите мне, то я выйду и ударю этого гребаного китайца по лицу»
Джонс же более талантлив как атлет, тут бесспорно, но в медийке Иззи уступает при прочих равных.