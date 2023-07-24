Соннен ставит Адесанью выше Джонса: «Изи придет на место Конора и сотрет Джона в пыль»

Чейл Соннен считает, что медийно Исраэль Адесанья превосходит Джона Джонса.

«Они оба хотят заявить, что лучшие в истории. По расхожему мнению, все решат люди. И тут Изи обходит Джонса.

То, что он сделал на 290, внимание и хайп, которые он создает, получаемые им чеки и зарабатываемые им доллары…

Он придет на место Конора Макгрегора, а Джонса он давно стер в пыль. Джон никогда не играл в эту игру, и это его ошибка.

Через десять лет, когда вы оглянетесь назад и попытаетесь рассказать историю, вы не скажете « ». Вы скажете «Адесанья», – сказал .

Адесанья – о перепалке с дю Плесси: «Когда он нокаутировал Уиттакера, я просто рехнулся. В тот момент из меня выходил зверь»

Стриклэнд ответил на вызов Адесаньи: «Если вы заплатите мне, то я выйду и ударю этого гребаного китайца по лицу»