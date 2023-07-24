Соннен ставит Адесанью выше Джонса: «Изи придет на место Конора и сотрет Джона в пыль»

Теги UFC Чейл Соннен Джон Джонс Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Чейл Соннен считает, что медийно Исраэль Адесанья превосходит Джона Джонса.

«Они оба хотят заявить, что лучшие в истории. По расхожему мнению, все решат люди. И тут Изи обходит Джонса.

То, что он сделал на UFC 290, внимание и хайп, которые он создает, получаемые им чеки и зарабатываемые им доллары…

Он придет на место Конора Макгрегора, а Джонса он давно стер в пыль. Джон никогда не играл в эту игру, и это его ошибка.

Через десять лет, когда вы оглянетесь назад и попытаетесь рассказать историю, вы не скажете «Джон Джонс». Вы скажете «Адесанья», – сказал Чейл Соннен.

Адесанья – о перепалке с дю Плесси: «Когда он нокаутировал Уиттакера, я просто рехнулся. В тот момент из меня выходил зверь»

Стриклэнд ответил на вызов Адесаньи: «Если вы заплатите мне, то я выйду и ударю этого гребаного китайца по лицу»

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3 комментария

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Купаж
Объективности ради - Иззи в трэштоке реально посильнее будет. Все эти его перлы про "недвижимость в голове Роба" и тд. У него реально подвешен язык и острый ум.
Джонс же более талантлив как атлет, тут бесспорно, но в медийке Иззи уступает при прочих равных.
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