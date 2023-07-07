Джонс рассказал о примирении с Адесаньей: «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на вражду»
Джон Джонс рассказал о примирении с Исраэлем Адесаньей.
«Нам нужно больше такого! Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на вражду с братаном.
Было приятно помахаться с чемпионом в среднем весе прошлой ночью.
Желаю ему всего наилучшего», – написал Джон Джонс в социальных сетях.
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