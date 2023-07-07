Джонс рассказал о примирении с Адесаньей: «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на вражду»

Джон Джонс рассказал о примирении с Исраэлем Адесаньей.

«Нам нужно больше такого! Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на вражду с братаном.

Было приятно помахаться с чемпионом в среднем весе прошлой ночью.

Желаю ему всего наилучшего», – написал в социальных сетях.

Джонс обрушился на Адесанью, который оскорбил фанатов: «Ни для кого не секрет, что я хочу сломать этому клоуну шею»

Адесанья пошутил про умершую маму Джонса. Тот ответил