Исраэль Адесанья: «Я недавно встретился с Джоном Джонсом в баре. Мы проведем совместную тренировку»

Исраэль Адесанья заявил, что проведет совместную тренировку с Джоном Джонсом.

«Я недавно встретился с Джоном Джонсом в баре. Думаю, что это была не случайность. Это божье стечение обстоятельств. Существует множество вариантов развития событий, но произошло именно это. Все могло бы закончиться совсем по-другому.

Да, мы проведем совместную тренировку. Это уже в планах, и это обязательно произойдет», – заявил чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

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