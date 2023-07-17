Исраэль Адесанья: «Я недавно встретился с Джоном Джонсом в баре. Мы проведем совместную тренировку»

Теги UFC MMA Джон Джонс Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья заявил, что проведет совместную тренировку с Джоном Джонсом.

«Я недавно встретился с Джоном Джонсом в баре. Думаю, что это была не случайность. Это божье стечение обстоятельств. Существует множество вариантов развития событий, но произошло именно это. Все могло бы закончиться совсем по-другому.

Да, мы проведем совместную тренировку. Это уже в планах, и это обязательно произойдет», – заявил чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

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1 комментарий

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Олег Ринкевич
а могли бы просто нажраться...
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