Шлеменко победил экс-бойца UFC Оливейру удушающим приемом в первом раунде
В главном событии турнира SFC 8 прошел поединок между Александром Шлеменко и Алексом Оливейрой.
Шлеменко победил удушающим приемом в первом раунде.
Для россиянина этот бой стал первым с апреля, когда он победил Ясуби Эномото судейским решением.
Оливейра в июне нокаутировал Стефана Секулича.
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Я усомнился и сказал что его в бараний рог скрутят.
Я извиняюсь, был не прав