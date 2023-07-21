Шлеменко победил экс-бойца UFC Оливейру удушающим приемом в первом раунде

В главном событии турнира SFC 8 прошел поединок между и Алексом Оливейрой.

Шлеменко победил удушающим приемом в первом раунде.

Для россиянина этот бой стал первым с апреля, когда он победил судейским решением.

Оливейра в июне нокаутировал Стефана Секулича.

Александр Шлеменко: «За поединок я получу гонорар только, если что-то останется»

Иван Штырков: «Шлеменко победит Оливейру, но не нокаутом. Он уже не роняет соперников»