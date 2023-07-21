Шлеменко победил экс-бойца UFC Оливейру удушающим приемом в первом раунде

Теги MMA Александр Шлеменко Алекс Оливейра Shlemenko Fighting Championship Бокс/MMA/UFC

В главном событии турнира SFC 8 прошел поединок между Александром Шлеменко и Алексом Оливейрой.

Шлеменко победил удушающим приемом в первом раунде.

Для россиянина этот бой стал первым с апреля, когда он победил Ясуби Эномото судейским решением.

Оливейра в июне нокаутировал Стефана Секулича.

Александр Шлеменко: «За поединок я получу гонорар только, если что-то останется»

Иван Штырков: «Шлеменко победит Оливейру, но не нокаутом. Он уже не роняет соперников»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Boff4eg
Надо глянуть, а так, поздравления ветерану
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Осипов
Он после этого уже успел сказать в интервью, что готов выскочить против адесаньи и вынести его?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djumbei
Бразилец сам что ли в бок упал? Ни подсечки, ни зацепа, ничего Шлеменко не делал. Даже не контрил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Линолеум
Успеет к Махачеву восстановиться?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasha_t
Тут пол года назад чел писал что шлем вынесет его
Я усомнился и сказал что его в бараний рог скрутят.
Я извиняюсь, был не прав
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нежный Джохар
удивительный турнир,что не бой,то концовка в первом раунде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий