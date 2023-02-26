Ярослав Амосов продлил победную серию до 27-0. Он не проигрывает больше 10 лет

Теги MMA Bellator Ярослав Амосов Bellator 291 Логан Сторли Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов провел бой против временного чемпиона Логана Сторли. Он выиграл единогласным решением судей.

Это восьмой бой Амосова в Bellator: до этого у него было семь побед из семи. Дебют в промоушене состоялся в 2018 году.

Сейчас Амосов идет на серии 27-0 в профессиональных MMA. Он начал карьеру в 2012 году.

Чемпион Bellator дарил тренеру квартиру и идет на рекорде 27-0. Его уже называют украинским Хабибом

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3 комментария

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Алексей Толстюк
Ответ London.is.blue
Тотальное уничтожение, пора в юфс. Переводить Сторли - это космос. Ну, а в стойке просто в кашу)
Многие просто не понимают какой Сторли топ на самом деле и так его разобрать мало кто сможет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Якутов
Молодец Славян!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
London.is.blue
Тотальное уничтожение, пора в юфс.
Переводить Сторли - это космос. Ну, а в стойке просто в кашу)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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