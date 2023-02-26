Ярослав Амосов продлил победную серию до 27-0. Он не проигрывает больше 10 лет

Чемпион Bellator в полусреднем весе провел бой против временного чемпиона Логана Сторли. Он выиграл единогласным решением судей.

Это восьмой бой Амосова в Bellator: до этого у него было семь побед из семи. Дебют в промоушене состоялся в 2018 году.

Сейчас Амосов идет на серии 27-0 в профессиональных . Он начал карьеру в 2012 году.

Чемпион Bellator дарил тренеру квартиру и идет на рекорде 27-0. Его уже называют украинским Хабибом