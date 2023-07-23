Том Аспинэлл: «Подерусь с победителем пары Ган – Спивак, а потом побью Джонса»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сергей Спивак Сирил Ган Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Том Аспинэлл сообщил, что планирует подраться с Джоном Джонсом.

«Я отправлюсь в Париж, буду смотреть бой между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком с первого ряда.

Подерусь с победителем этого поединка, а потом побью Джона Джонса», – сказал боец UFC Том Аспинэлл.

На UFC Fight Night 224 Аспинэлл нокаутировал Марчина Тыбуру в первом раунде.

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9 комментариев

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Алексей Иванов
Пускай у Блейдса попробует реванш взять,это будет самое логичное решение.
А то мешковину у себя в лондоне окучивает и хочет на чемпиона выйти
+12
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sanek maloi
Аспинала будут тянуть для ивентов в Англии, как Пирата в свое время. Черный чемп пока есть, нужен ещё белый, Пимбет туда же. Возможно Павловича на этом фоне задвинут от титульника(
+2
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il buono
Ответ Алексей Иванов
Пускай у Блейдса попробует реванш взять,это будет самое логичное решение. А то мешковину у себя в лондоне окучивает и хочет на чемпиона выйти
Волков и Тыбура мешковина??? Ну да, ну да. Алексею Иванову с дивана виднее, кто мешки, а кто рейтинговые бойцы
+4
-3
+1
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AshAsh
еще один охотник за Джонсом, уймитесь уже юноши, Джонс завершает карьеру вписав себя на веки в легендариум ММА, стройте свою такую же (14 защит!!!) , а не пытайтесь схалявить на лакипанче легенды, клоуны
+3
-3
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Мяти
Павловича с Аспинэлом свести надо, можно даже в Нью Йоркском турнире, где будут Миочич-Джонс. Если с титульного боя кто то слетает, то Сергей с Томом за временный.
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Александр Шарин
Ответ Алексей Иванов
Пускай у Блейдса попробует реванш взять,это будет самое логичное решение. А то мешковину у себя в лондоне окучивает и хочет на чемпиона выйти
💯 %
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