Том Аспинэлл: «Подерусь с победителем пары Ган – Спивак, а потом побью Джонса»
Том Аспинэлл сообщил, что планирует подраться с Джоном Джонсом.
«Я отправлюсь в Париж, буду смотреть бой между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком с первого ряда.
Подерусь с победителем этого поединка, а потом побью Джона Джонса», – сказал боец UFC Том Аспинэлл.
На UFC Fight Night 224 Аспинэлл нокаутировал Марчина Тыбуру в первом раунде.
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А то мешковину у себя в лондоне окучивает и хочет на чемпиона выйти