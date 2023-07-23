Том Аспинэлл: «Подерусь с победителем пары Ган – Спивак, а потом побью Джонса»

Том Аспинэлл сообщил, что планирует подраться с Джоном Джонсом.

«Я отправлюсь в Париж, буду смотреть бой между и с первого ряда.

Подерусь с победителем этого поединка, а потом побью », – сказал боец UFC Том Аспинэлл.

На UFC Fight Night 224 Аспинэлл нокаутировал Марчина Тыбуру в первом раунде.

Аспинэлл – о поединке Нганну и Фьюри: «Не удивлюсь, если Фрэнсис вырубит Тайсона»

Джон Маккарти: «Аспинэлл напоминает мне Веласкеса. Он невероятно талантлив, но подвержен травмам»