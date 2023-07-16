Аспинэлл – о поединке Нганну и Фьюри: «Не удивлюсь, если Фрэнсис вырубит Тайсона»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Том Аспинэлл Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Том Аспинэлл отреагировал на анонс боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«Нганну верит в себя. Если вы взглянете на историю его жизни и то, чего он добился в спорте, то это просто невероятно.

Он заработает много денег за этот поединок. И у него точно есть шанс на лаки-панч.

Считаю ли я, что он победит? Нет. Но я не удивлюсь, если Фрэнсис подловит и вырубит Тайсона.

Он невероятный панчер, хоть Фьюри и сильно превосходит его в навыках», – сказал боец UFC Том Аспинэлл.

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6 комментариев

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Agent Smith
Конор уже пытался нокаутировать профессионального боксера👊
+4
0
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Владимир Ленин
Фантазёр
+2
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Ryan T.
Не удивлюсь, если Земля плоская.
0
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AVKU
Пока звёзд ММА колотит Джейк Пол. Правда, ветеранов и меньше весом. Но судя по тому, что бой будет выставочным, и результат будет выставочном.
0
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Andrey Happy
Да Ну на#.
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z3yjyzh29x
Ответ Ryan T.
Не удивлюсь, если Земля плоская.
Лоза ты ли это?)
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