Аспинэлл – о поединке Нганну и Фьюри: «Не удивлюсь, если Фрэнсис вырубит Тайсона»
Том Аспинэлл отреагировал на анонс боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.
«Нганну верит в себя. Если вы взглянете на историю его жизни и то, чего он добился в спорте, то это просто невероятно.
Он заработает много денег за этот поединок. И у него точно есть шанс на лаки-панч.
Считаю ли я, что он победит? Нет. Но я не удивлюсь, если Фрэнсис подловит и вырубит Тайсона.
Он невероятный панчер, хоть Фьюри и сильно превосходит его в навыках», – сказал боец UFC Том Аспинэлл.
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