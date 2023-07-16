Аспинэлл – о поединке Нганну и Фьюри: «Не удивлюсь, если Фрэнсис вырубит Тайсона»

Том Аспинэлл отреагировал на анонс боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

« верит в себя. Если вы взглянете на историю его жизни и то, чего он добился в спорте, то это просто невероятно.

Он заработает много денег за этот поединок. И у него точно есть шанс на лаки-панч.

Считаю ли я, что он победит? Нет. Но я не удивлюсь, если Фрэнсис подловит и вырубит Тайсона.

Он невероятный панчер, хоть и сильно превосходит его в навыках», – сказал боец UFC Том Аспинэлл.

Почему Нганну совершенно не готов к боксерскому поединку с Фьюри?

Отец Фьюри – о бое Тайсона и Нганну: «Это правильное решение. Мохаммед Али сделал то же самое»