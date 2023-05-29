Джон Маккарти: «Аспинэлл напоминает мне Веласкеса. Он невероятно талантлив, но подвержен травмам»

Теги UFC MMA Джон Маккарти тяжелый вес (MMA) Кейн Веласкес Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Джон Маккарти сравнил Тома Аспинэлла с Кейном Веласкесом.

«Том Аспинэлл напоминает мне Кейна Веласкеса. Очень переживаю из-за того, что он тоже подвержен травмам. Может, я не прав, но надо понимать, что травму колена он нанес себе сам.

Это не его вина, но когда атлет высочайшего уровня получает подобную травму – это не просто невезение. Может, всему виной тяжелые тренировки.

Повторюсь, он напоминает мне Веласкеса. Невероятно талантлив, но подвержен травмам», – сказал экс-судья UFC Джон Маккарти.

В июле-2022 Аспинэлл проиграл Кертису Блейдсу техническим нокаутом на 15-й секунде боя из-за неудачного удара ногой.

После поединка он сообщил о разрыве мениска и двух связок колена.

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