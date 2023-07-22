Джон Райдер: «Хочу подраться против Головкина в Казахстане в декабре. Это моя мечта»

Теги Геннадий Головкин бокс Джон Райдер Бокс/MMA/UFC

Джон Райдер заявил, что хочет в этом году провести поединок с Геннадием Головкиным.

«Перерыв был отличным, но я хотел бы получить бой в ноябре или декабре. Поединок против Головкина в Казахстане был бы мечтой. Можно в декабре.

Я слышал, что он все еще не уверен насчет возвращения в бокс. Все в его руках. Это один из тех соперников, которого я очень жду. Было бы отлично услышать ответ к середине августа.

Деньги от этого боя, возможно, помогут мне покрасить входную дверь нового дома», – заявил дважды промежуточный чемпион мира Джон Райдер.

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