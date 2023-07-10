В федерации профессионального бокса прокомментировали информацию о бое Головкина в Казахстане: «Может быть это маркетинговый ход»

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Генеральный секретарь Казахстанской федерации профессионального бокса Болат Манкенов рассказал о возможном бое Геннадия Головкина в Казахстане:

«Если взять с коммерческой стороны, то не знаю, насколько это выгодно. Ведь здесь основной доход идет от платной трансляции, а у нас есть разница во времени. Возможно, команда Головкина решила провести прощальный бой на родине. Но опять-таки, официального подтверждения не было. Может это очередной маркетинговый ход. Это было бы интересно всем казахстанцам. Но такой бой потребует серьезных затрат. Если команды решат подраться в Казахстане, то почему бы нет? Это было бы здорово»

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