В федерации профессионального бокса прокомментировали информацию о бое Головкина в Казахстане: «Может быть это маркетинговый ход»

Генеральный секретарь Казахстанской федерации профессионального бокса Болат Манкенов рассказал о возможном бое Геннадия Головкина в Казахстане:

«Если взять с коммерческой стороны, то не знаю, насколько это выгодно. Ведь здесь основной доход идет от платной трансляции, а у нас есть разница во времени. Возможно, команда Головкина решила провести прощальный бой на родине. Но опять-таки, официального подтверждения не было. Может это очередной маркетинговый ход. Это было бы интересно всем казахстанцам. Но такой бой потребует серьезных затрат. Если команды решат подраться в Казахстане, то почему бы нет? Это было бы здорово»

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Гастелум: «Сомневаюсь, что у Шавката получится финишировать»

Хоакин Бакли оскорбил Шавката Рахмонова и Кевина Гастелума

Доусон о победе над Исмагуловым: «Он намного лучше 12го места в рейтинге»