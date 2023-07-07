Головкин поздравил казахстанцев с днем Астаны

Геннадий Головкин обратился к соотечественникам в связи с празднованием Дня столицы в Казахстане.

«Happy 25th birthday, Astana! Астана күні құтты болсын!» — написал GGG в своем Twitter на двух языках.

Напомним, что в этом году казахстанец отказался от всех своих титулов чемпиона мира в среднем весе — WBA Super, IBF и IBO. Кроме того, появились слухи о возможном решении Головкина завершить профессиональную карьеру. Сам Геннадий после потери поясов заявлений о своем будущем пока не делал.

Последний на сегодня поединок Геннадий Головкин провел в сентябре прошлого года, когда в трилогии уступил единогласным решением судей мексиканцу Саулю Альваресу.

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