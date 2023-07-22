Абель Санчес: «Жаль, что карьера Геннадия закончилась пшиком»

Теги Геннадий Головкин Абель Санчес бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Абель Санчес, экс-тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина, прокомментировал уход своего подопечного из профессионального спорта.

«Жаль, что карьера Геннадия закончилась без фанфар. Она закончилась обычным пшиком. Головкин просто отказался от всего. Это печально, потому что он великий боксер», — заявил Санчес.

Последний раз 41-летний Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда проиграл мексиканцу Саулю Альваресу единогласным решением судей.

Геннадий Головкин провел 45 боев в профессиональном боксе и одержал 42 победы.

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