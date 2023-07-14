МС по боксу о возвращении Головкина: «У него еще есть ресурсы»

МС по боксу Юрий Черноголовкин оценил возможность возвращения в ринг Геннадия Головкина:

«Мы с Геной не особо общаемся, я лишний раз не пишу ему, не хочется отвлекать его, у него своя жизнь. Я не думаю, что он завершил, у него еще есть ресурсы. Он чуть-чуть отдохнет, соберется. Хотелось бы, чтобы он провел, как минимум пару боев, в том числе в Казахстане»

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