Камил Гаджиев о бое Нэм – Максум: «Буду болеть за Нэма»

Теги UFC MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Тайсон Нэм Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев признался, что будет симпатизировать американцу Тайсону Нэму в поединке с казахом Азатом Максумом:

«Конечно, буду болеть за Нэма. Понятно, что казахи – близкий нам народ, соседи. Я в Казахстане был много раз, а на Гавайях ни разу не был. В этом плане нам казахи ближе. Но Тайсон Нэм – парень, который несколько раз приезжал к нам и дрался у нас. Понимаете? У нас сложились приятельские отношения. Поэтому я за него и искренне желаю ему удачи»

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