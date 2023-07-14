Камил Гаджиев о бое Нэм – Максум: «Буду болеть за Нэма»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев признался, что будет симпатизировать американцу Тайсону Нэму в поединке с казахом Азатом Максумом:

«Конечно, буду болеть за Нэма. Понятно, что казахи – близкий нам народ, соседи. Я в Казахстане был много раз, а на Гавайях ни разу не был. В этом плане нам казахи ближе. Но Тайсон Нэм – парень, который несколько раз приезжал к нам и дрался у нас. Понимаете? У нас сложились приятельские отношения. Поэтому я за него и искренне желаю ему удачи»

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Гастелум: «Сомневаюсь, что у Шавката получится финишировать»

Хоакин Бакли оскорбил Шавката Рахмонова и Кевина Гастелума

Доусон о победе над Исмагуловым: «Он намного лучше 12го места в рейтинге»