Гаджиев о бое Исмагулова: «Дамир должен выигрывать всех, у кого борьба не на самом высоком уровне»

Теги UFC MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о поединке между Дамиром Исмагуловым и Грантом Доусоном:

«Думаю, что Исмагулов одержит победу. У Дамира не получилось выиграть у того, кто ему в борьбе не уступает. Конкретно, Арман Царукян. То есть у него были бы сложности с Майком Чендлером, Исламом Махачевым, Бенеилом Дариушом. С теми, кто хорошо борется. Исмагулов должен выигрывать у всех ребят, у которых борьба не на самом высоком уровне. Скорее всего, решением судей. За счет сильной борцовской подготовки. Так выглядит расстановка сил. У Доусона есть хорошее джиу-джитсу, не спорю. Но в случае с Исмагуловым речь идет именно о вольной борьбе, чтобы не давать Дамиру переводить себя на канвас. Упомянутые выше бойцы – крепкие в этом плане, а по Гранту есть вопросы. Может ли он постоянно останавливать или нет?».

Бой Исмагулов-  Грант пройдет 1 июля.

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