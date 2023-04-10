Камил Гаджиев – о слухах про возвращение Хабиба: «Он, скорее всего, будет играть в футбол»

Президент АМС Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал слухи о возможном возвращении в спорт экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Уже всем понятно – он не возвращается в MMA, причем ни в каком качестве. Он, скорее всего, будет играть в футбол. Потому что недавно он с Кларенсом Зеедорфом делал публикацию, а Зеедорф – очень предприимчивый футболист, у которого есть бизнес, связанный с футболом, поэтому, мне кажется, что Хабиб будет участвовать в каком-то околофутбольном проекте», – сказал Гаджиев.

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