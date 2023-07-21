Мурадов – о Прохазке: «Он очень своеобразный. Может закрыться в темной комнате на три дня без еды»
Махмуд Мурадов рассказал о странных поступках Иржи Прохазки.
«Иржи может на три дня без еды закрыться в темной комнате и просто пить воду. Сумасшедший. Он очень своеобразный.
Иногда приходит на тренировку, может полчаса просто сидеть и говорить: «Я вашу ауру себе забираю. Она мне помогает».
Ну ладно, бери. Если это для него работает, то почему бы и нет», – сказал боец UFC Махмуд Мурадов.
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