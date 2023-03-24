Чимаев ответил на вызов Прохазки: «Давай подеремся в Швеции»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Хамзат Чимаев Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Средневес UFC Хамзат Чимаев ответил на вызов экс-чемпиона организации Иржи Прохазки.

«Скоро увидимся, парень. Респект. Давай подеремся в Швеции. В июне или июле», – написал Чимаев в социальных сетях.

В последний раз Чимаев дрался в октябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.

Чимаев заявил, что побил Прохазку на спарринге. Иржи ответил

Команда Чимаева – о бое против Косты в октябре: «Вопрос условий. Проблема в том, что с Хамзатом никто не хочет драться»

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4 комментария

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Oleg Where
Хамзат - Джонс ближе к новому году господа.
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Стен Шайпак
Ахахаххаха, так с кем в итоге то. Эдвардс, Перейра,теперь ещё нахер Прохазка, скоро совсем крышей поедет и Нуньес драться позовет
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Егор Крид58
в 77 кг вызовы накидал, в 84 всех устно переехал, сейчас добрался и полутяжеловесов)))) Ну Джонс держись 😂😂😂😂. Хамзат действует по методичке Макгрегора
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Kanan Jarrus
осталось джонса вызвать на бой
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