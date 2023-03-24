Чимаев ответил на вызов Прохазки: «Давай подеремся в Швеции»

Средневес UFC Хамзат Чимаев ответил на вызов экс-чемпиона организации .

«Скоро увидимся, парень. Респект. Давай подеремся в Швеции. В июне или июле», – написал Чимаев в социальных сетях.

В последний раз Чимаев дрался в октябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.

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Команда Чимаева – о бое против Косты в октябре: «Вопрос условий. Проблема в том, что с Хамзатом никто не хочет драться»