Менеджер Макгрегора: «Конор планирует вернуться в 2024 году»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Менеджер Макгрегора назвал сроки возвращения Конора в октагон.

«Не стоит забывать, что Конор был одним самых тестируемых на допинг бойцов, когда активно выступал.

Мы общаемся с UFC, разговаривали с USADA. Мы сделаем все правильно.

Это все, что я могу сказать. Он планирует вернуться в 2024 году», – заявил менеджер Конора Макгрегора Оди Аттар.

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