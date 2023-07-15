Майкл Чендлер в соцсетях: «Декабрь?»
Майкл Чендлер оставил непонятное сообщение в соцсетях.
«Декабрь?» – написал в соцсетях трехкратный экс-чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер.
Похоже, что боец имеет ввиду дату проведения поединка против Конора Макгрегора, который выступает его соперником в 31-м сезоне шоу The Ultimate Fighter.
Ранее сообщалось, что бой может состояться в декабре.
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