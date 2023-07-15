Макгрегор – о Маске и Цукерберге: «Это интересно. Маск и Цукерберг имеют много денег, но сколько стоят их слова?»

Конор Макгрегор высказался о поединке между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Поединок между Маском и Цукербергом? Это интересно. Но пойдут ли они до конца? Будет ли бой? Я бы поработал с ними на тренировках, это без вопросов. Я надеюсь, что они не сольются. Маск и Цукерберг имеют много денег, но сколько стоят их слова? Я сильно взволнован этой историей», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

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