Мокаев – Кахрамонову: «Почему ты всегда несешь чушь про наших бойцов?»

Мухаммад Мокаев недоволен высказыванием узбекского бойца о травме Умара Нурмагомедова.

«Почему ты всегда несешь чушь про наших бойцов? Успокойся, Умар уже тебя побил, сосредоточься на себе», – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

Ранее узбекский боец Сайдиокуб Кахрамонов высмеял Умара Нурмагомедова из-за снятия с поединка против Кори Сэндхагена.

Умар Нурмагомедов: «Выходить на самый важный бой в жизни, имея порванные связки плеча, было бы большой глупостью»

Стерлинг – о травме Нурмагомедова: «Это странно. У него прям выскользнуло плечо»