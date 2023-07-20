Мокаев – Кахрамонову: «Почему ты всегда несешь чушь про наших бойцов?»

Теги UFC MMA Умар Нурмагомедов Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев недоволен высказыванием узбекского бойца о травме Умара Нурмагомедова.

«Почему ты всегда несешь чушь про наших бойцов? Успокойся, Умар уже тебя побил, сосредоточься на себе», – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

Ранее узбекский боец Сайдиокуб Кахрамонов высмеял Умара Нурмагомедова из-за снятия с поединка против Кори Сэндхагена.

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Стерлинг – о травме Нурмагомедова: «Это странно. У него прям выскользнуло плечо»

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2 комментария

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Чигорин
"Наших" - это чьих ?! Британских ?
+4
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+4
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Andrey Ivanov
Всегда любил патриотизм из заграницы.Сидя в другой стране грустить о бережках/горах,хотя никто не держит и спокойно можно вернуться)
+1
0
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