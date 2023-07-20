Экс-боец UFC Кахрамонов – о травме Нурмагомедова: «Этот бомжара получил все, что только можно. Но он не в состоянии даже выйти на бой»

Узбекский боец Сайдиокуб Кахрамонов высмеял травму Умара Нурмагомедова.

«Этот бомжара получил все, что только можно. Но он не в состоянии даже выйти на бой», – написал в соцсетях бывший боец UFC Сайдиокуб Кахрамонов.

Напомним, что Умар Нурмагомедов снялся с поединка против Кори Сэндхагена из-за травмы плеча.

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