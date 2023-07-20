Умар Нурмагомедов: «Выходить на самый важный бой в жизни, имея порванные связки плеча, было бы большой глупостью»

Умар Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Кори Сэндхагеном.

«Выходить на самый важный бой в моей жизни с порванными связками плеча, было бы самой большой глупостью в моей жизни. В ближайшее время оперирую. И там все по старому кругу», – написал в соцсетях 11-й номер легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

6 августа должен был пройти поединок Нурмагомедова против Кори Сэндхагена, но дагестанец снялся из-за травмы, полученной во время спарринга.

Стерлинг – о травме Нурмагомедова: «Это странно. У него прям выскользнуло плечо»

Умар Нурмагомедов снялся с боя против Кори Сэндхагена из-за травмы плеча