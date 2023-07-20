Стерлинг – о травме Нурмагомедова: «Это странно. У него прям выскользнуло плечо»

Алджамейн Стерлинг прокомментировал травму Умара Нурмагомедова.

«Ох. Это странно. Не уверен, что это что-то хроническое, но видеть, как плечо прямо выскользнуло, кажется действительно необычной травмой», – написал в соцсетях боец UFC Алджамейн Стерлинг.

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