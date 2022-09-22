Конор про реванш с Мейвезером: «Не интересно»

Теги Флойд Мейвезер-младший UFC MMA полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил Флойду Мейвезеру по поводу реваншу.

Ранее американский боксер заявил, что подерется с ирландцем в 2023 году.

«Не интересно», – написал Макгрегор, опубликовав фото с первого поединка.

В 2017-м Мейвезер победил Конора техническим нокаутом в 10-м раунде.

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