Конор про реванш с Мейвезером: «Не интересно»

Бывший чемпион в двух весовых категориях ответил Флойду Мейвезеру по поводу реваншу.

Ранее американский боксер заявил, что подерется с ирландцем в 2023 году.

«Не интересно», – написал Макгрегор, опубликовав фото с первого поединка.

В 2017-м Мейвезер победил Конора техническим нокаутом в 10-м раунде.

Флойд Мейвезер подерется с Конором в 2023 году: «Мы не знаем, будет ли это показательный или настоящий бой»

Конора обвиняют в допинге. Боец похвастался мускулами в соцсетях, а теперь – оправдывается