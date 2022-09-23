Мейвезер хочет получить за бой с Конором минимум 100 млн долларов: «Моя философия – никогда не переставай зарабатывать»

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер рассказал, сколько хочет получить за реванш с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Надеюсь, в 2023-м мы с Конором сможем провести настоящий бой. Конечно, уже были разговоры о гонораре, который я получу.

Не исключено, что это будет девятизначная сумма. Но вы знаете, что Флойд готов начать хотя бы со 100 млн долларов. Моя философия — никогда не переставай зарабатывать.

Если я не получаю никаких телесных повреждений, не принимаю оскорблений, тогда я могу выходить на такие бои, веселиться и развлекать людей», – сказал Мейвезер.

В 2017 году Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде.

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