«Я уже побил тебя в этой игре». Диаз ответил на предложение Конора подраться на турнире по пощечинам

Американский боец отреагировал на твиты , который предложил ему титульный бой в чемпионате по пощечинам.

«Я уже побил тебя в этой игре!

Если бы сабмишены не были разрешены, я бы нокаутировал тебя быстрее, чем Флойд, но все было по-настоящему, поэтому я задушил тебя лучше и быстрее, чем Кабоб», – написал Диаз.

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