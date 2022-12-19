«Я уже побил тебя в этой игре». Диаз ответил на предложение Конора подраться на турнире по пощечинам

Теги UFC MMA Нейт Диаз Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Американский боец Нейт Диаз отреагировал на твиты Конора Макгрегора, который предложил ему титульный бой в чемпионате по пощечинам.

«Я уже побил тебя в этой игре!

Если бы сабмишены не были разрешены, я бы нокаутировал тебя быстрее, чем Флойд, но все было по-настоящему, поэтому я задушил тебя лучше и быстрее, чем Кабоб», – написал Диаз.

Конор хочет подраться с Нейтом Диазом на чемпионате по пощечинам

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