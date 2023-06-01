Артем Резников: «Анкалаев и Нурмагомедов будут чемпионами UFC»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Магомед Анкалаев Умар Нурмагомедов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец MMA Артем Резников рассказал, кто из россиян сможет стать следующим чемпионом UFC.

– Я думаю, зря не говорят про Анкалаева. У него есть большие шансы стать чемпионом UFC. У Умара Нурмагомедова. Ну, и у Сергея Павловича. У троих ребят. Я бы сказал, что Анкалаев и Нурмагомедов будут чемпионами. И если бы не Джон Джонс, то и Павлович был бы чемпионом. Я надеюсь, Сергей сможет одолеть его. Но если бы не Джонс, Павлович 100% был бы чемпионом, – отметил Резников.

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