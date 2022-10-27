Махачев посвятил пост Абдулманапу Нурмагомедову: «Был бы ты рядом, это была бы еще более значимая победа для меня»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев посвятил пост в социальной сети тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, скончавшемуся летом 2020-го от коронавируса.
«Мой тренер был первым, кто поверил в меня, когда я только пришел в зал и не думал о том, чтобы стать бойцом. Я не был каким-то особенным, не отличался от остальных – но на протяжении всей моей карьеры он верил в меня и говорил, что я буду чемпионом, просто надо тренироваться.
И сегодня, когда я стал чемпионом, я бы очень хотел надеть этот пояс на своего тренера, в октагоне. Был бы ты рядом, это была бы еще более значимая победа для меня.
Пусть Всевышний дарует тебе наивысшую степень Рая, тренер», – написал Махачев под фотографией с Абдулманапом и Хабибом Нурмагомедовыми.
На UFC 280 в Абу-Даби Махачев победил Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом в легком весе.
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