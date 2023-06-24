Сергей Павлович: «Ждем вестей»

«Ждем вестей», – написал в соцсетях второй номер тяжелого веса UFC Сергей Павлович.

Ожидается, что в ближайшие дни станет известен следующий соперник российского бойца.

Напомним, что Павлович в последнем бою победил Кертиса Блейдса техническим нокаутом в первом раунде.

Тренер Гана намекнул на бой с Павловичем: «Он будет отличным соперником»

Сергей Павлович – о предвзятости к российским бойцам: «Бывает. Тренер говорил, что такое может случиться, когда дерешься на чужой территории»