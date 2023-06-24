Сергей Павлович: «Ждем вестей»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

«Ждем вестей», – написал в соцсетях второй номер тяжелого веса UFC Сергей Павлович.

Ожидается, что в ближайшие дни станет известен следующий соперник российского бойца.

Напомним, что Павлович в последнем бою победил Кертиса Блейдса техническим нокаутом в первом раунде.

Тренер Гана намекнул на бой с Павловичем: «Он будет отличным соперником»

Сергей Павлович – о предвзятости к российским бойцам: «Бывает. Тренер говорил, что такое может случиться, когда дерешься на чужой территории»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий