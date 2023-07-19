Алискеров – о Косте, снявшемся с боя: «Мне пацаны говорили, что он очень жидкий, может сделать подлянку»

Теги UFC MMA Пауло Коста Коста - Алискеров Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Икрам Алискеров прокомментировал срыв боя с Пауло Костой на UFC 291.

«Я вообще не догоняю. Мне пацаны говорили, что он очень жидкий, может сделать подлянку. Не думал, что он снимется. Он же год не дрался – думал, точно не снимется. Как оказалось, он свое сделал», – сказал боец среднего веса UFC Икрам Алискеров.

Бой Пауло Косты и Икрама Алискерова планировался на UFC 291, который состоится 30 июля.

Икрам Алискеров: «Боя с Пауло Костой на UFC 291 не будет. Неделю назад мне позвонили и сказали, что на замену выйдет Роман Долидзе»

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