Коста отреагировал на слухи об отмене боя с Алискеровым: «Умно»

Пауло Коста отреагировал на слухи об отмене боя с Икрамом Алискеровым.

«Поединок отменен, потому что Коста подерется с в Абу-Даби», – написал один из пользователей твиттера.

«Умно», – ответил .

Поединок между Костой и Алискеровым должен пройти в главном карде турнира UFC 291.

Ранее в сети появилась информация, что Коста может сняться с боя.

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