Коста отреагировал на слухи об отмене боя с Алискеровым: «Умно»

Теги UFC Пауло Коста Хамзат Чимаев Коста - Алискеров Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Пауло Коста отреагировал на слухи об отмене боя с Икрамом Алискеровым.

«Поединок отменен, потому что Коста подерется с Хамзатом Чимаевым в Абу-Даби», – написал один из пользователей твиттера.

«Умно», – ответил Коста.

Поединок между Костой и Алискеровым должен пройти в главном карде турнира UFC 291.

Ранее в сети появилась информация, что Коста может сняться с боя.

Коста – про бой с Алискеровым: «Все думают, что я готовлюсь, но я жарю толстожопых латинок целыми днями»

Чимаев назвал Косту трансгендером и сравнил с Амандой Нуньес

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1 комментарий

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Aram Ambarsumyan
Коста молодец что не принял бой ! Потому что смысл ему драться с чуваком который вне рейтинга, и тем более за это много не заплатят!
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