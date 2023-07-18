Коста отреагировал на слухи об отмене боя с Алискеровым: «Умно»
Пауло Коста отреагировал на слухи об отмене боя с Икрамом Алискеровым.
«Поединок отменен, потому что Коста подерется с Хамзатом Чимаевым в Абу-Даби», – написал один из пользователей твиттера.
«Умно», – ответил Коста.
Поединок между Костой и Алискеровым должен пройти в главном карде турнира UFC 291.
Ранее в сети появилась информация, что Коста может сняться с боя.
Коста – про бой с Алискеровым: «Все думают, что я готовлюсь, но я жарю толстожопых латинок целыми днями»
Чимаев назвал Косту трансгендером и сравнил с Амандой Нуньес
1 комментарий