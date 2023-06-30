Врач Емельяненко: «Бой в августе? Это недопустимо. Организм зависимого работает не так, как у нормального человека»
Врач Александра Емельяненко пообещал сделать все, чтобы боец не вернулся в клетку до осени.
– Есть информация, что в августе у него может быть бой. Вы в это верите?
– Не думаю, что в августе у него пройдет поединок. Я постараюсь сделать все, чтобы этого не случилось. Это недопустимо. Организм зависимого работает не так, как у нормального человека. Ломается биохимия мозга, почки становятся плохими, ряд других проблем.
Сейчас он проходит бесплатно реабилитацию, и это уже хорошо, нам не нужно никакого хайпа.
– До осени боев не ждать?
– Нет. Я смогу на это повлиять. У нас есть свое слово, влияние. Сначала было тяжело смотреть на него. Я сказал: «Саша, посмотри, с кем ты дерешься, одумайся, тебе не стыдно? Даже я с ними не подерусь, а ты дерешься». В страшном сне нельзя было представить этих людей, – сказал Лом‑Али Газгириев.
Сейчас Емельяненко находится в Ингушетии, где проходит курс реабилитации.
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