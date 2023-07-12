Емельяненко – о реабилитации: «Впервые в жизни не ушел в загул после боя»

Александр Емельяненко объяснил, почему принял решение пройти курс реабилитации.

«Я просто понял, что моя работа, моя семья, мое окружение, мои друзья, большинство из которых спортсмены, не употребляют. Они против моего образа жизни.

После турниров я всегда узнавал, когда состоится следующий бой, после чего у меня был небольшой период релакса, восстановления, отдыха.

Это затягивалось, переносились бои, я срывался в загулы и это продолжалось не неделю, а более длительный срок. Я понял, что самому мне не справиться.

Впервые в жизни я не ушел в загул после боя, а веду здоровый образ жизни, тренируюсь и делаю выводы», – сказал боец ММА Александр Емельяненко.

Сейчас Емельяненко находится в Ингушетии, где проходит курс реабилитации.

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