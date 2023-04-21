Даниэль Кормье: «Единственный, кого Перейре стоит избегать – это Анкалаев»

Даниэль Кормье считает, что Алексу Перейре не стоит соглашаться на бой с Анкалаевым.

«Думаю, единственный боец в полутяжелом весе, которого Перейре стоит избегать – это Анкалаев. Магомед умеет бороться. Он продемонстрировал это в поединке с Яном Блаховичем, когда переводил того на протяжении трех последних раундов.

Других рейтинговых борцов в дивизионе нет, поэтому Перейра и решил подняться в весе. Сейчас там не так много парней, способных повалить Перейру и лежать на нем», – заявил бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Алекс Перейра после поражения от Адесаньи поднялся в полутяжелый вес

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