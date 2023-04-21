Даниэль Кормье: «Единственный, кого Перейре стоит избегать – это Анкалаев»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Даниэль Кормье Магомед Анкалаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье считает, что Алексу Перейре не стоит соглашаться на бой с Анкалаевым.

«Думаю, единственный боец в полутяжелом весе, которого Перейре стоит избегать – это Анкалаев. Магомед умеет бороться. Он продемонстрировал это в поединке с Яном Блаховичем, когда переводил того на протяжении трех последних раундов.

Других рейтинговых борцов в дивизионе нет, поэтому Перейра и решил подняться в весе. Сейчас там не так много парней, способных повалить Перейру и лежать на нем», – заявил бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Алекс Перейра после поражения от Адесаньи поднялся в полутяжелый вес

Кормье: «Третий бой между Адесаньей и Перейрой нужно провести прямо сейчас»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Isaev
Единственный соперник Анкалаева это его характер.
Такое чувство что его невозможно разозлить (хотя Куцелабе удалось).
Он очень трудолюбивый и пахарь но так же и скромный
Таких в юфс не любят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий