Даниэль Кормье: «Единственный, кого Перейре стоит избегать – это Анкалаев»
Даниэль Кормье считает, что Алексу Перейре не стоит соглашаться на бой с Анкалаевым.
«Думаю, единственный боец в полутяжелом весе, которого Перейре стоит избегать – это Анкалаев. Магомед умеет бороться. Он продемонстрировал это в поединке с Яном Блаховичем, когда переводил того на протяжении трех последних раундов.
Других рейтинговых борцов в дивизионе нет, поэтому Перейра и решил подняться в весе. Сейчас там не так много парней, способных повалить Перейру и лежать на нем», – заявил бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
Алекс Перейра после поражения от Адесаньи поднялся в полутяжелый вес
Кормье: «Третий бой между Адесаньей и Перейрой нужно провести прямо сейчас»
Такое чувство что его невозможно разозлить (хотя Куцелабе удалось).
Он очень трудолюбивый и пахарь но так же и скромный
Таких в юфс не любят