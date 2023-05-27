Дана Уайт – о Пауло Косте: «Я гарантирую вам: его ждет чертовски хороший бой с Алискеровым»

Дана Уайт поделился ожиданиями от поединка Икрама Алискерова и Пауло Косты.

«Я думаю, что каждый боец, с которым мы имеем дело, отличается по-своему. С некоторыми легко договориться, с кем-то сложнее, но это наша работа. Мы должны заключать сделки, и наконец, позвонили Косте. Будет круто увидеть, как он дерется в Юте.

Его последний бой с Рокхолдом был потрясающим. Это была настоящая война. Один из тех боев, который вы никогда не забудете. Ждем, когда он вернется».

Я гарантирую вам: его ждет чертовски хороший бой с Алискеровым», – заявил президент UFC Дана Уайт

Напомним, что Пауло Коста провел последний бой в августе прошлого года, победив Люка Рокхолда. Его действующий контракт предусматривает еще один поединок.

Пауло Коста проведет бой с Икрамом Алискеровым

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