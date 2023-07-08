Чимаев назвал Косту трансгендером и сравнил с Амандой Нуньес

Хамзат Чимаев пошутил над Пауло Костой и сравнил его с Амандой Нуньес.

Чимаев в соцсетях выложил мем, в котором показан трансгендерный переход Пауло Косты, который становится .

«Ха-ха, поэтому я ношу твою кепку. Иншаллах», – ответил на это средневес UFC .

Брат Чимаева: «У Хамзата бывают мысли покинуть Швецию. Власти забирают детей из мусульманских семей, в школах преподают ЛГБТ»

Чимаев прервал интервью после вопроса о Кадырове: «Он президент моей земли. Если король Швеции позовет меня на ужин, я приду»